Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hızlı tren seferleri) Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.