Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hızlı tren seferleri) Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hızlı tren seferleri) Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hızlı tren seferleri) Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hızlı tren seferleri) Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hızlı tren seferleri) Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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