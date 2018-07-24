Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitlerin, Ari Irk Saplantısı ile İsrail Yönetiminin, Bu Kadim Toprakları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır."