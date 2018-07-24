Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitler'in Ruhu, İsrail'in Bazı Yöneticileri Arasında Yeniden Hortlamıştır"

-Salonun iç genel planı

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır."