Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HİSAR A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HİSAR A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı"

16.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması Hava savunma füze sistemi HİSAR A+'nın test atış videosu Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması

Hava savunma füze sistemi HİSAR A+'nın test atış videosu

Kurdele kesimi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'HİSAR A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'HİSAR A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'HİSAR A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'HİSAR A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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