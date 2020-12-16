Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HİSAR A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı"
16.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması Hava savunma füze sistemi HİSAR A+'nın test atış videosu Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması
Hava savunma füze sistemi HİSAR A+'nın test atış videosu
Kurdele kesimi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı