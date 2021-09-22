Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan ve Bulgaristan eski cumhurbaşkanları ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan ve Bulgaristan eski cumhurbaşkanları ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan ve Bulgaristan eski cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan ve Bulgaristan eski cumhurbaşkanları ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"

 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Göksel Demet Akalın Caner Cindoruk Özge Özpirinçci
Spor Alex Teixeira Cristiano Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan ve Bulgaristan eski cumhurbaşkanları ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:10:17. #1.17#