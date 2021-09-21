Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

NEW YORK (İHA) - - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Hırvatistan heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

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