Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti.Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı olması amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü
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