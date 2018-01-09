Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Hırvat Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Kitaroviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA