Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima'nın 75. anma yılı törenlerine video mesaj gönderdi Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima'nın 75. anma yılı törenlerine video mesaj gönderdi Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima'nın 75. anma yılı törenlerine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima'nın 75. anma yılı törenlerine video mesaj gönderdi Açıklaması
06.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima'nın 75. anma yılı törenlerine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, bugün insanlık tarihinin en karanlık günlerinden birini, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75'inci yılını büyük bir hüzün ve acıyla yad ettiklerini belirtti.

Bu felaketin kurbanlarını bir kez daha tazimle andığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dost Japon halkına, tam 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum.

İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız.

Barış Anıtı Parkı'nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima, 'Yanlışı tekrar etmeme.' kararlılığımızın nişanesi olmalıdır. Bir şairimiz bunu Hiroşima kurbanlarının sembolü haline gelen Sadako Sasaki'nin anısına yazdığı şiirinde şöyle anlatıyor. 'Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli, oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler.'"

Erdoğan, Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocukların ölmeye, minik bedenleriyle savaşın tüm yükünü çekmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Ölüm, çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor." şeklinde konuştu.

Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermenin gerekliliğine değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için 'Bir daha asla.' diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Tüm Hiroşimalıları, tüm Japon halkını ve törende bulunan tüm katılımcıları tekrar saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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