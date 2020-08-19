Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
19.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Panda'nın eşi ve beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
Kaynak: İHA