Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız" dedi. Ayrıca, 31 bin 436 megavat kurulu güç olduğunu, 735 adet hidroelektrik santrali ile toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20.1 olduğunu belirtti.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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