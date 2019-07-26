Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Bakın şu anda hemen inkara başladılar. Verdikleri birçok söz, şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar."
Kaynak: AA
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