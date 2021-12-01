Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman faizci olmadım, yarın da olmayacağım (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman faizci olmadım, yarın da olmayacağım (2)

'FAİZİ DÜŞÜREREK YATIRIMI VE ÜRETİMİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Faizin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

Erdoğan ayrıca, uzman ve pratisyen hekimlere yönelik düzenleme konusundaki soruya da "5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" yanıtını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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