Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz."

06.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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