Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz."
06.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı