Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz."
Kaynak: AA
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