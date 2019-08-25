Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.

25.08.2019 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.

(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et