Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
(1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir."