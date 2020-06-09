Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
09.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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