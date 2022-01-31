Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir örgüte, şebekeye kaptıracak tek bir evladımız olamaz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda yaşadıklarımız, bize Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişlileri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '15 Bin Öğretmen Atama Programı'nda konuştu. Erdoğan, bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucu 15 bin gencin öğretmenlik mesleğine ilk adımını atacağını belirtip, "İnşallah her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde birer eğitim neferi olarak yerinizi alacak, aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyor, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenimizin de katılımıyla eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının arından butona basarak kura törenini başlattı. Kura ile atama yerleri belli olan öğretmenlerle de sohbet eden Erdoğan, nereye atandıklarını sordu. Ardahan'a atandığını söyleyen bir öğretmene Erdoğan, "Güzel tam mevsimi" diye karşılık verdi. Salonda sevinen bazı öğretmenleri sahneye çağıran Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.