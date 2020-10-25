Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (5)

Erdoğan: "Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı