Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
26.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:57
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"