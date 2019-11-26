Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

26.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"
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