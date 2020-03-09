Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız... - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

09.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulün arkasından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar James Jeffrey Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Müslüm Gürses Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 21:00:20. #1.15#