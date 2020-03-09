Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
09.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulün arkasından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...