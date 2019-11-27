Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var gücüyle çalışan adalet savunucuları da olacaktır.

27.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var gücüyle çalışan adalet savunucuları da olacaktır. İşte bizler de Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmak durumundayız."

Kaynak: AA
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