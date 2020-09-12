Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimseyi dışlamadan, kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimseyi dışlamadan, kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

12.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimseyi dışlamadan, kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi...

Kaynak: AA

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