Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimseyi dışlamadan, kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz."

Kaynak: AA