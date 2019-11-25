Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.

25.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da

Cumhurbaşkanı , Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"
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