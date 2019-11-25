Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.
25.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"