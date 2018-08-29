Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimse Milletimizin İçini Karartacak, Şevkini Kıracak, Kafasında ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin. Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir."