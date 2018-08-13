Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Endişe Etmeyin, Bu Konuda Rahat Olun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir, yerinde olmaya da devam edecektir. Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır, hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun" dedi.

10. Büyükelçiler Konferansına katılan Büyükelçilerle öğle yemeğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Amerikan yönetimini eleştirdi. Erdoğan sosyal medyada birçok ekonomik terör kişilikleri olduğunu belirterek, bunlara müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

"İstediğin kadar Başkan ol, ne olursan ol"

Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olayları ile başlayan, 17/25 Aralık girişimi ile devam eden, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, milli onurunu, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız. Son yıllarda terörden ekonomik manipülasyonlara bir dizi operasyona maruz kalmamızın en önemli sebebi milli menfaatlerimiz noktasında tavizsiz bir tutum takılmış olmamızdır. Göreve geldiğimiz andan beri milletin emanetini namusumuz bilip üzerine gölge düşürmedik. Siyasetini yeniden vesayetin emrine girmesine izin vermedik. Toplumsal çatışma senaryolarını milletimizde sırt sırta vererek engelledik. Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları kısa sürede deşifre edip önüne geçtik. Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle etrafımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik. Ekonomide fakir fukaranın rızkının finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz yummadık. Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temelinin olmadığı, tamamen ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı herkesin ortak tespitidir. Dünyada bir Dünya Ticaret Örgütü var, şu atılan adımlara baktığınız zaman acaba bunun Dünya Ticaret Örgütünün umdeleri ile yakından uzaktan bir alakası var mı? 'Ben yaptım oldu' diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol, ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ondan sonra 'demir-çeliğe şu kadar vergi koydum' diyemezsin. Bir devamlılık söz konusudur. Ülkeler bütün hesabını bunun üzerine yapıyor ve buna göre adımlarını atıyor. Ondan sonra uluslararasında güven diye bir şey kalır mı?" şeklinde konuştu.

"Hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun"

"Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına, evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bir taraftan Afganistan'da herkes terk ederken beraber olacaksın, Somali'de beraber olacaksın, NATO'da beraber olacaksın, ondan sonra kalkıp stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin" diyerek Amerika yönetimini eleştiren Erdoğan, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Bunlara bizim eyvallah etmemiz mümkün değildir. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994 kriziyle, ne 2001 kriziyle, ne 2007 krizi ile bir ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Bu saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile diğer ilgili ekonomi birimlerimiz atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Şu anda bütün bu olaylar karşısında temkinli bir şekilde attığımız, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Kurun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi biz 'kur şöyle oldu, kur böyle oldu' demek suretiyle, 'battık bittik' böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir, yerinde olmaya da devam edecektir. Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır, hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun" diye konuştu.

"Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var"

Türkiye'nin bu süreçte serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermediğini ve bundan sonra da vermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aksi yönde çıkartılan söylentilere hiç kimseye itibar etmemelidir. Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var. Onları yaptığı çalışmalar var. Bunlara karşı da şu anda yargımız tedbirlerini almıştır, onların da üzerine gidiyor, SPK'sı da üzerine gidiyoruz, bunları yakaladığımız yerde de gereken cezai müeyyideleri bunlara da uygulayacağız. Çünkü bütün bunlar bu vatana ihanettir, bu ihanet şebekelerine de 'elini kolunu sallayarak gezebilirsin' demeyeceğiz. Dün de söylediğim gibi biz bu oyunu gördük ve duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ederek tavrımız ortaya koyduk. Diğer alanlarda da aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Neler söylüyorlar, işte C planı, C planının arkasında yatan gerçek şu, nedir? Sermaye el koymak. ya sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır nedir anlamak mümkün değil. Böyle bir şey mi açıkladık, böyle bir şey mi söyledik, neye göre bunu söylüyorsun? Bunlar maalesef gerçekten ihanet şebekesi. Ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse işte bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz. Milli güvenliğimizi tehdit eden FETÖ ihanet çetesinin ve bölücü terör örgütünün sadece saldırılarını engellemekle kalmadık, inlerini başlarına geçirdik, bunlarında illerini başlarına geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA