Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi Türkiye'nin uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi Türkiye'nin uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

14.07.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Herkesi Türkiye'nin uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye...

Kaynak: AA

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