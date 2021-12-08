Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi Tbmm'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir"
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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