Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi Tbmm'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Kavala ve Demirtaş kararını tanımıyoruz

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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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