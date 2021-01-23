Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek...

23.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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