Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek...
23.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu