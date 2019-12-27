Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke'de halka hitap etti: (1)

27.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkmanın, engellemenin değil, ülkeye yeni eserler kazandırmanın gayretinde olduklarını belirterek, "Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Hereke'ye geçti.



Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanlığı otobüsünden halka hitap eden Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Vatandaşların coşkuyla karşıladığı Erdoğan, "Kocaelispor bir üst lige çıkıyor diye mi böyle yapıyorsunuz? Maşallah açık ara gidiyorsunuz. Kocaelispor bu sene işi bitiriyor, öyle gözüküyor. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin kendi otomobilini dünyaya takdim ettiğini dile getiren Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde tören yapıldığını anımsattı.

Erdoğan, İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanıyken Cumhurbaşkanlığı Külliyesine halı siparişi verdiğini, Hereke Halı Fabrikasında dokunan halının 1,5- 2 ay kadar önce de teslim edildiğini belirterek, 108 metrekare olan halının el işleriyle ağırlıklı olarak kadınlar tarafından dokunduğunu anlattı.

Erdoğan, bu kadınları külliyede misafir ettiğini ve teşekkürlerini sunduğunu kaydederek, kadınlara "En kısa zamanda Bilişim Vadisi'nde törenimiz olacak. O törene geldiğimizde hem halı fabrikasına uğrayacağım hem de Körfezlilerle Kocaelilerle bir arada olacağız." dediğini söyledi.

Bugün bir taraftan SUV denilen otomobilin tanıtımını yaptıklarını, halka hitabının ardından da fabrikaya geçeceğini dile getiren Erdoğan, gençlerin "Aşığım sana" şeklindeki sloganları üzerine "Ben de size aşığım. Gençler şunu unutmayın, aşkınan koşan yorulmaz. Aşkınan koşacağız, durmak yok yola devam, diyeceğiz." dedi.

"Hiç kimseyi dışlamayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde yüzde 56 ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekle Kocaelililere şükranlarını sundu. Erdoğan, Körfez halkının da yüzde 49 ile verdiği destekle partiye ve geleceğine sahip çıktığını belirterek, AK Parti'nin gönül ve hizmet siyasetine özellikle destek veren, gönül belediyeciliğine evet diyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siz bize sahip çıktınız, bize destek verdiniz. İnşallah biz de sizler için, milletimiz için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımakta kararlıyız. Milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah ilk günkü aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA