Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü riski göze alarak başlattığımız samimi süreç terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı. Kısa süre önce bölücü terör örgütünün başladı tarafından yapılan itiraflar bunu ortaya koydu. Parayı verenin dilediği gibi saldırttı bu örgüt en çok benim Kürt kardeşlerimizin kanını döktü. Benim dinimde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza ayrımı var mı? PKK'nın HDP'nin dini imanı yok. Biz bu alanda sizi sadece Allah için seviyoruz. Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt Kuzey Irak'ı ve Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Bu sapkın güruhun devri artık sona ermektedir. Bay kemal eğer gelirsem kandili yerle yeksan edecekmiş, bay kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye, İYİ Parti'ye bu devlet teslim edilir mi? Biz biriz, beraberiz hep beraber Türkiye'yiz." - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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