Cumhurbaşkanı Erdoğan 'her sabah içiyorum' deyince, dut pekmezi taleplerine yetişemez oldular Kars'ın Kağızman ilçesinde dutların yetişmesiyle pekmez yapımına başlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde dutların yetişmesiyle pekmez yapımına başlandı. Sadece dut kullanılarak hazırlanan doğal dut pekmezlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'her sabah bir kaşık içiyorum' açıklamasından sonra talep çok fazla arttı.

Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan Kağızman dut pekmezi ilçe ekonomisine büyük katkı sağladı. Haziran ayının sonlarında dutların pekmez kıvamında yetişmesiyle başlayan dut pekmezi yapımı ilçe genelinde devam ediyor.

Dutların yere değmeden serilen bezlerin üzerine çırpılmasıyla başlayan toplama işlemleri ardından büyük kazanlarda 8 saat kaynatıldıktan sonra güneşin önünde 3 gün bekletilip dut pekmezi haline getiriliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal hazırlanan dut pekmezinin satışlarından ilçe halkı oldukça memnun.

Dut pekmezinin faydaları ise şöyle:

"Kansızlık çeken hastalarda çok büyük yararlar sağlar. Mide hastalıklarına, özellikle de ülser şikayetine karşı faydalıdır. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı yararlıdır. Soğuğa karşı vücudun direncini artırıcı özelliğe sahiptir. Sporcular için bir enerji deposudur. Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcıdır. Çocukların zeka gelişimine yardım eder. Gargara şeklinde ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkilidir. Çocuklarda sık sık rastlanan pamukçuk için de yaygın olarak kullanılmaktadır." - KARS

Kaynak: İHA