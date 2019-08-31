Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir.
31.08.2019 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir. "
Kaynak: AA