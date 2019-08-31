31.08.2019 17:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir. "

Kaynak: AA