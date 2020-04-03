Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir." Kaynak: AA