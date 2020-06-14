Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz.
14.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz."
Kaynak: AA