Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz." Kaynak: AA