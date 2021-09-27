Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız yine mazlumların, mağdurların yanı olacaktır."
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız yine mazlumların, mağdurların yanı olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız yine mazlumların, mağdurların yanı olacaktır."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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