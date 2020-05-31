Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir."
31.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir."
Kaynak: AA