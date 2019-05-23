Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir."
Kaynak: AA
Mersin'de minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturtan