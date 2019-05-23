Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et