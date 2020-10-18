Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki...

18.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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