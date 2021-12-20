Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim kur spekülasyonu, fahiş fiyat ve faiz baskısıyla ülkemizi geçerliliği kalmamış ekonomi modelleriyle yolundan... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim kur spekülasyonu, fahiş fiyat ve faiz baskısıyla ülkemizi geçerliliği kalmamış ekonomi modelleriyle yolundan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim kur spekülasyonu, fahiş fiyat ve faiz baskısıyla ülkemizi geçerliliği kalmamış ekonomi modelleriyle yolundan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim kur spekülasyonu, fahiş fiyat ve faiz baskısıyla ülkemizi geçerliliği kalmamış ekonomi modelleriyle yolundan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Burs ve kredi) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Burs ve kredi) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aslında son 8 yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında son 8 yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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