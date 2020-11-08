Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.