Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve...

08.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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