Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını,...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir."

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.'

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz."
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