Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını,...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz."
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