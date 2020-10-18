Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır"

18.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:30

Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır."

Erdoğan: "Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai İbrahim Selim Erdem Tepegöz
Spor Ozan Kabak Eddie Newton Mustafa Cengiz Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ekim Ateş İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır" - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 15:30:35. #1.15#
title