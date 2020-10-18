Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır"
18.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:30
Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır."
Erdoğan: "Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk