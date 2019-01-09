Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz"
- MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı Açılış konuşmaları Davetlilerden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı'na katıldı.
- MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı
Açılış konuşmaları
Davetlilerden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı'na katıldı.
Kaynak: AA