Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz"

- MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı Açılış konuşmaları Davetlilerden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz

- MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı
Açılış konuşmaları
Davetlilerden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı'na katıldı.

Kaynak: AA
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