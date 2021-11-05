Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkemizin dört bir yanındaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam 104 noktada verdikleri hizmetlerle her yaştan pek çok vatandaşımızın hayatın renklerini yeniden kazanmalarına katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Bu merkezlerde ücretsiz olarak sunulan hizmetler, bağımlılarla sınırlı kalmayıp onların ailelerini ve sosyal çevrelerini de içine alan geniş bir mücadele stratejisine dayanıyor. Bağımlılıktan kurtarılan insanlara, sağlık güvencesinden istihdama, boş zamanlarını değerlendirmeden meslek edindirmeye kadar geniş bir alanda destekler sağlanıyor. Böylece bu iradeyi gösteren insanların önlerinde adeta yepyeni bir dönemin kapıları açılıyor. Psikologlardan sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekibin içinde yer aldığı zahmetli ve uzun mücadele sürecinin amacı, bağımlılıktan kurtarılan insanların yeniden aynı yanlışa düşmelerinin önüne geçmektir. Yeşilay'ımızın bu çerçevede ülkemiz gerçeklerine uygun şekilde oluşturduğu YEDAM modelinin başarılarını ve giderek genişleyen hizmet ağını takdirle izliyoruz" dedi.

"DAİMA YEŞİLAY'IN YANINDA OLDUM, OLMAYI DA SÜRDÜRECEĞİM"

"İNTERNET ÜZERİNDEN ÇOCUKLARIMIZA ULAŞIP ONLARI HER TÜRLÜ İSTİSMARA AÇIK HALE GETİREN KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE DE FIRSAT VERİYOR"