CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER İŞİMİZ GİBİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ DE İNSAN MERKEZLİ YÜRÜTÜYORUZ

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı.

"DAİMA YEŞİLAY'IN YANINDA OLDUM, OLMAYI DA SÜRDÜRECEĞİM"

"İNTERNET ÜZERİNDEN ÇOCUKLARIMIZA ULAŞIP ONLARI HER TÜRLÜ İSTİSMARA AÇIK HALE GETİREN KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE DE FIRSAT VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir dönemdeyiz ki, artık bir yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar. İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Üstelik bu tür içerikler çocukların zihinlerinde bizim insanlarımızı uzak tutmak için gece gündüz çalıştığımız zararlı ürünlere meşruiyet de sağlıyor. Biz herkese sigara kötüdür, alkol zararlıdır, kumar felakettir diye telkin verirken internette veya televizyonda sürekli aynı ürünleri kullanan insanlarla karşılaşan körpe dimağlara bu mesajları nasıl ulaştırabiliriz. Daha kötüsü bu mecraların bir kısmı internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiren kötü niyetli kişilere de fırsat veriyor." şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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