Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitini, iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyoruz."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitini, iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitini, iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyoruz."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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