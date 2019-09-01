01.09.2019 17:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta bir araya geliyorlar, kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar."

Kaynak: AA