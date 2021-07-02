Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel