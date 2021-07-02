Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke... - Haberler
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