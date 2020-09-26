Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır"

26.09.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:16

300 fabrikanın toplu açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi Tanıtım filmi izlenmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu.

300 fabrikanın toplu açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi

Tanıtım filmi izlenmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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